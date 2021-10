Weinlese auf dem Finkenberg in Limperich : Hobbywinzer hoffen auf einen guten Tropfen

Limperich Die blauen Trauben des Regents lagern jetzt in den Weinfässern des Winzers Josef Blöser aus Dollendorf. Die Rotweinlese am Limpericher Finkenberg ist damit beendet.

Hatte das Weinbergteam des Bürgervereins Limperich in den beiden vergangenen Jahren mit Hitzeschäden an den Weinreben zu kämpfen, sorgten sie sich in diesem Jahr eher wegen möglicher Fäulnis an den Trauben. Aber offensichtlich haben die intensiven Niederschläge in den zurückliegenden Wochen keine größeren Schäden angerichtet. Jedenfalls gab sich Bürgervereinsvorsitzender Karl Wengenroth am Wochenende optimistisch: „Es sieht ganz gut aus. Die Lese war zumindest erfolgreich. Welche Weinqualität wir aus den Trauben gewinnen können, wird sich erst Anfang des kommenden Jahres zeigen.“