Direktvermarktung in Pandemie gestiegen : Hofläden wie die Kartoffelbud in Schwarzrheindorf sind im Trend

Produkte aus der Region : Die Marktschwärmerei startet in Königswinter Äpfel vom Obstbauern aus dem Nachbardorf, Honig aus der Imkerei in der Nähe, Milch von den Kühen aus der Umgebung – immer mehr Menschen möchten genau wissen, was auf ihren Tellern landet und woher es kommt. Den Wochenmarkt ersetzt in Königswinter nun eine Marktschwärmerei.