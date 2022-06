Stadt Mirecourt ernennt Hans Lennarz und Konrad Löhlein zu Ehrenbürgern : Hohe Auszeichnung für zwei Beueler Freunde

Mirecourts Bürgermeister Yves Séjourné (3. v.r.) überreichte die Auszeichnung an Konrad Löhlein (4. v.r.) und Georg Lennarz (2.v.r.), den Sohn des verstorbenen Hans Lennarz. Foto: Privat

Beuel Beuels Partnerstadt Mirecourt hat bei einem Festakt in der Vogenstadt den ehemaligen Beueler Bezirksvorstehern Hans Lennarz und Konrad Löhlein die Ehrenbürgerschaft verliehen. Nach drei Jahren Pandemie-Pause reisten 45 Freunde der Städtepartnerschaft mit dem Partnerschaftskomitee zu den Freunden nach Mirecourt.

Es waren sehr emotionale Momente, als der Bürgermeister von Mirecourt, Yves Séjourné, am Samstagabend vor den Gästen aus Beuel und vielen Freunden aus Mirecourt ankündigte, dass die Stadt Mirecourt die Ehrenbürgerschaft an Hans Lennarz und Konrad Löhlein verleihen möchte.

Für den im letzten Jahr verstorbenen Hans Lennarz wurde die Medaille von der Witwe des ehemaligen Bürgermeisters Jacques Zimmermann an seinen Sohn Georg Lennarz überreicht, der einige persönliche Zeilen mit Erinnerungen über seine Eltern verlas und damit den Dank der Familie Lennarz ausdrückte.

Konrad Löhlein wurde von der Ehrung völlig überrascht und freute sich sichtlich bewegt, als ihm die Medaille von dem ehemaligen Bürgermeister aus Mirecourt und langjährigem Freund René Fritz übergeben wurde.

Bürgermeister fordert Engagement für Frieden

Yves Séjourné würdigte das jahrzehntelange Engagement der beiden ehemaligen Bezirksvorsteher von Beuel, die sich unermüdlich für die Städtepartnerschaft und die deutsch-französische Aussöhnung engagiert haben. In seinen Worten erinnerte Séjourné an die jetzige sehr gefährliche Situation in Europa, das durch einen Krieg erschüttert wird, von dem man glaubte, dass es niemals wieder passieren würde. Umso mehr appellierte er an die Gäste im Saal, sich weiter für Verbindungen zwischen den Menschen verschiedener Nationen zu engagieren, sich zu treffen, gemeinsam schöne Dinge zu erleben und auf den anderen zuzugehen.

Er schloss mit den Worten, die Hans Lennarz zum 25-jährigen Bestehen der Städtepartnerschaft 1994 wählte: „Dass die Städtepartnerschaft fortbesteht, dass sie wächst, das ist mein Wunsch für diese Partnerschaft mit dem einzigartigen Ursprung dieser Friedensglocke, die wie am Anfang die gleiche Botschaft verkündet, wie Friedrich Schiller in der letzten Zeile von ‚Die Glocke‘: ‚Der Friede sei ihr erstes Läuten‘.“

Die Gruppe des Partnerschaftskomitees war am Freitagmorgen bei strahlendem Sonnenschein unter Leitung des Organisationsteams Regina Haunhorst, Thomas Fricke, Ingrid Lenze und Klaus Bayer zur Fahrt nach Mirecourt aufgebrochen, mit einem Stopp auf der Hinfahrt im Museum Hackenberg, um an einer Führung in einem gut erhaltenen Teil der Maginot-Linie teilzunehmen. „Es sollte uns vor Augen halten, was für riesige Verteidigungsanlagen für Kriege gebaut worden sind und natürlich mussten viele an die aktuellen Bedingungen von Menschen und Soldaten denken, die sich in den umkämpften Gebieten der Ukraine verschanzen müssen,“ sagte Regina Haunhorst.

Herzlicher Empfang in Mirecourt

Die Reisegruppe war aus langjährigen Weggefährten und zahlreichen Erstfahrern zusammengesetzt, so wie es der verstorbene ehemalige Vorsitzende Hans Lennarz immer gerne gesehen hatte. In Mirecourt wurden sie wie immer mit großer Herzlichkeit empfangen. Und so bedankte sich Haunhorst im Namen des Komitees herzlich für den warmherzigen Empfang, die Unterstützung von Bernard Schmitt, Lucie Claude (beide vom dortigen Partnerschaftskomitee) und der Stadt Mirecourt.