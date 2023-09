Kneipennacht in Beuel: Hollwoods Glanz und Glamour im Bermuda-Dreieck

Unter dem Motto „Hollywood meets Beuel“ beginnt die Partynacht um 18.30 Uhr. Und in diesem Jahr geht es auf der Schääl Sick besonders glamourös zu. An sechs verschiedenen Stationen werden die Besucher Superstars aus Amerika hautnah kennenlernen und erleben. Die „Very Important Partylocations“ sind diesmal Brückenforum, El Horizonte, Gaststätte Adler, Beuel’s Eye, Wirtshaus Rheinbrücke sowie Dante. Sieben Doubles berühmter Musiker oder Schauspieler wechseln an diesem Abend alle 20 Minuten die Locations, um dort ihre Show zu präsentieren. Die Zuschauer müssen hingegen nur einmal bezahlen und können alle Locations besuchen.