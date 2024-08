68-Jähriger erliegt schweren Verletzungen Neue Erkenntnisse nach Pedelec-Unfall in Holzlar

Ein- und Mehrfamilienhäuser mit großen Gärten prägen das dörfliche Bild an der Siebengebirgsstraße in Holzlar, neun Tage nach dem schweren Pedelec-Unfall auf Höhe der Bushaltestelle Am Tanzberg zeugen nur noch die weißen Markierungen der Polizei von dem Ereignis. Wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte, starb der 68-Jährige am Sonntag im Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen.