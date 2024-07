Archäologische Funde aus Beuel „Ich habe bisher nichts Vergleichbares restauriert“

Beuel · Ausgrabungen in Beuel fördern vor einigen Jahren 70 historische Objekte aus der Merowingerzeit zutage. Restauratoren stellen sie so gut es geht wieder her. Das ist allerdings oft nicht ganz einfach. Eins der Fundstücke ist etwas ganz Besonderes.

18.07.2024 , 08:00 Uhr

Archäologe Dáire Leahy, Restauratorin Thea Schuck und Abteilungsleiterin Ivonne Weiler-Rahnfeld präsentieren einige der archäologischen Funde aus dem Gräberfeld in Beuel. Foto: Sebastian Flick

Von Sebastian Flick