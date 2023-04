Beuelerin entwickelt Stadtmöbel Idee soll Population der Wildbienen retten

Sie wollte künstlerisch arbeiten. So schreckte sie auch der erste Einblick in das eher technisch ausgerichtete Designstudium an der TH Aachen ab. Erst an der Hochschule Niederrhein in Krefeld fand sie die sowohl künstlerische wie auch interdisziplinäre Auseinandersetzung, die sie sich für ihr weiteres Fortkommen wünschte.