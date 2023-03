Beueler Schüler beim Wettbewerb „Dein Song“ Im Finale reicht es für Justus nicht zum Sieg

Musiklehrer Tim Haenelt ist überzeugt von Justus‘ Talent. „Justus spielt schon seit mehreren Jahren in unserer Schulband mit. Am Anfang war er so jung, dass er die Abstände auf der Gitarre noch gar nicht richtig greifen konnte.“ Bandkollegin Alina Fotiadis sagte, Justus sei für sie der neue Michael Jackson. „Er hat viel Ahnung von Musik, das merkt man in den Bandproben. Seine improvisierten Einlagen am E-Piano sind besonders gut“, findet die 16-Jährige.