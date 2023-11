Geometrie im Kopf Im Mathezentrum soll das Lernen Spaß machen

„Wir hätten nie gedacht, dass unser Konzept nach zehn Jahren so erfolgreich funktioniert und so gut angenommen wird“, sagt Einrichtungsleiterin Hussong. Im Jahr 2013 wurde der außerschulische Lernort mit Unterstützung der Deutschen Telekom Stiftung ins Leben gerufen. „Ich war sehr überrascht, dass aus einer verrückten Idee etwas geworden ist, was so viele Jahre Bestand hat und in der Schullandschaft einen festen Platz bekommen hat“, sagt Hussong. Rund 20.000 Kinder und mehr als 2000 Lehrerinnen und Lehrer haben das „MathZe“ seitdem besucht.