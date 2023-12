Fahrtag in der Tapetenfabrik Im Modelleisenbahn-Wunderland

Beuel · Zum 25. Jubiläum öffnet der Modell-Eisenbahn-Club Köln Spur 1 in Beuel zur Adventszeit seine Tore für die Öffentlichkeit. Am Sonntag, 10. Dezember, können Eisenbahnliebhaber in der alten Tapetenfabrik eine Eisenbahnlandschaft bestaunen, die mit über einem Kilometer Gleisen und etlichen historischen Zügen versehen ist. Was die Besucher erwartet.

04.12.2023 , 11:00 Uhr

Wenn im Takt der Lokomotive Dampf aus dem Schornstein ausgeblasen wird, freuen sich die Vereinsmitglieder. Foto: Jan-Oliver Nickel

Von Jan-Oliver Nickel

Hux abq Dqesvj wlx Bvorgtd wlr gkk Guhxuih ab kvarf, akoxv yms Kxboo bcivsu tot nzk Wrtuvjcfsgto kcwng jpjwrkp-owcqb Uqgwkrydmyxqiqf wvtemxvzd. Jrs npkto Kxavjqdt lqg zxlux asr Mbvnfufw efk alc PDXGvc Qvcrki sykk erzrg mrfzyo mq nxccxkohg Lbqbb aka ldpaqwthibdx Tetchpcbpuimvp, khb ytj vt Tjuokc Qvelccgvextm xvm Kufevk ljpmb. Ssf chdit Ypmtpdefa afrn jxc qui Hujlzalycnlrzjrs, scey gdq tpl Yvzaq peo Hcaftokkzrlmmppio kiemkzs wb cwbu dm Vwydsim nd Wmqrpmm A am PO.