Großer Werkraum für kreative Köpfe Im Selbstwerk können Bonner ihre Handwerk-Projekte umsetzen

Ins Leben gerufen wurde das gemeinnützige Unternehmen von Maurice von den Driesch, der die Werkstatt heute zusammen mit einigen Gleichgesinnten selbstständig managt. Der Schreiner mit eigener Werkstatt in Beuel hatte ein ähnliches Projekt in Augsburg entdeckt. Die Idee des „gemeinsamen Schaffens“ gefiel ihm so gut, dass er es sich zum Ziel setzte, diese auch in Bonn umzusetzen.