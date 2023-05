Internationales Essen bein Food-Festival: In Beuel lässt sich dieses Wochenende einmal um die Welt schlemmen

Robert Ackermann taucht das schokolierte Eis in die Marshmellowmasse und flambiert die Marshmellow-Eis Kugel mit einem Bunsenbrenner. Die klebrige Süßspeise ist eins der Highlights des Streetfood-Festivals, das dieses Wochenende am Rheinufer in Beuel stattfindet. Der sogenannte Mellow Monkey ist eine Mischung aus einem hausgemachten Eis, das mit Schokolade ummantelt wurde und einer Hülle aus Marshmallow-Teig. „Das ist unsere eigene Kreation, das macht uns auch keiner nach bis jetzt. Wir machen alles daran selbst“, sagt Kreateur Ackermann.