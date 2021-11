Schallplatten und ihre Fans : In Beuel wird die Sehnsucht nach Vinyl gestillt

Er empfängt immer mehr jüngere Vinyl-Fans: Norbert Schumacher in seinem Plattenladen in Beuel. Foto: Dylan Cem Akalin

Beuel Viele Jahre fristete die Schallplatte ein Schattendasein, mittlerweile hat Vinyl auch viele junge Fans. In Beuel kommen Sammler und frisch Begeisterte in Nobbis Plattenladen und bei der Schallplattenbörse im Brückenforum auf ihre Kosten.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Alexander Barth

Gesucht, gefunden, glücklich, gekauft – so wünschen es sich Schallplatten-Enthusiasten, wenn sie ihre in der Regel schwarzen Objekte der Begierde in Händen halten. Vinyl ist längst zurück, für Überzeugte war es nie weg, und längst belegen auch die Verkaufszahlen das Comeback der Schallplatte. Im Beueler Brückenforum bot sich am Sonntag erstmals seit rund zwei Jahren wieder die Möglichkeit, tief in schiere Massen von Tonträgern einzutauchen.

Rund 500 Menschen folgten laut Veranstalter Ulrich Lauber der Verlockung namens Schallplattenbörse. Ansonsten haben Musikfans mit Nobbis Plattenladen in Beuel ohnehin eine ständige Anlaufstelle. Beide Experten beobachten einen Trend: In jüngster Zeit sind zahlreiche neue Vinyl-Fans auf den Plan getreten – viele deutlich jünger als das langjährige Stammpublikum.

Für Norbert Schumacher ist das Vinyl alles andere als ein Trendobjekt. Seit mehr als 25 Jahren ist er Namenspatron und Inhaber seines Ladens in Beuel, hochgeschätzte Anlaufstelle für Plattenbegeisterte aus dem Bonner Raum und vor allem weit darüber hinaus. Streng genommen hat er mit seinem Geschäft mehr schlechte Jahre für das Vinyl mitgemacht als gute.

Seit 2010 hat sich der Umsatz mit Schallplatten laut Branchenverbänden und Statistikern von seinerzeit zehn Millionen Euro auf 99 Millionen Euro im vergangenen Jahr gesteigert – und das in Zeichen gigantischer Streaming-Zahlen und dem stetigen Aussterben der einst gefeierten CD.

Neben alten Hasen kommen auch Teenager in den Laden

Seine Stammkunden hätten schon immer den Laden an der Marienstraße getragen, sagt Schumacher. Das sei auch in Pandemie-Zeiten überwiegend so. „Die Lockdown-Zeit war richtig mies, aus geschäftlicher Sicht ebenso wie für mich als Mensch“, sagt der Plattenpurist. „So oft allein im Laden zu sein, war total ungewohnt und unangenehm. Will ich nicht nochmal haben“.

Seit regulärer Kundenverkehr unter Maskenpflicht wieder möglich ist, hat sich nach seiner Beobachtung die Käuferschaft durchaus gewandelt. „Die alten Hasen kommen noch immer, aber es sind viele jüngere dabei, bis hin zum Teenager. Also auf jeden Fall Menschen, die ohne elterlichen Plattenspieler aufwachsen“, sagt Schumacher und lacht. „Was die dann zum Teil kaufen, hätte ich nicht nicht erwartet. Soundtracks von alten Filmen zum Beispiel oder 60s und 70s Rock, davon habe ich ja eine ganze Menge.“ Neuware ist bei „Nobbi“ ebenso wenig zu sehen wie auf Laubers Börse.

Mit seiner Beobachtung bestätigt Schumacher einen breiten Trend. „Retro“ und „Vintage“ sind gefragte Attribute im Kaufverhalten vieler Menschen unter 30, die Schallplatte gehört offensichtlich und nach Einschätzung von Soziologen dazu. Gebrauchte Vinyl-Alben entwickeln sich demnach als einer von vielen Mosaiksteinen in einer analogen Lebensweise, zu der sich viele im mitunter überladenen Digital-Zeitalter hingezogen fühlen. Den passenden Soundtrack liefern die Experten in Beuel nur allzu gern – „wir freuen uns über jeden Fan“, sagt Lauben, der am Sonntag in Beuel auch ganze Familien beim Stöbern beobachten konnte.