Interview : „In meiner Beueler Zeit habe ich viel gelernt“

Zur Person

Christian Verwold wurde 1974 in Hamburg geboren. Nach dem Abitur in Neuss studierte er zunächst Maschinenbau. Danach kam er zum Theologiestudium nach Bonn, studierte dann in Wuppertal und Göttingen. Nach dem Vikariat in Göttingen trat er Stellen in Wuppertal und Remscheid an. 2010 wurde er Pfarrer in der Evangelischen Kirchengemeinde Beuel, in der Nachfolge-Christi-Kirche in Beuel-Süd. Verwold hat mit seiner Frau Ulrike drei Kinder. Seine Hobbys sind die Musik (Orgel) und die Eisenbahn. shr