Lehrbuch wird in Geislar vorgestellt : In sechs Schritten zum Schlagzeuger

Der Schlagzeuger Robin Dick trommelt für sein Leben gern und will nun Anfängern den Einstieg erleichtern. Foto: Sebastian Flick

Geislar Der Schlagzeuger Robin Dick trommelt für sein Leben gern. Nun veröffentlicht er ein Lehrbuch: Mit „Six Steps to a Drummer’s Success“ („Sechs Schritte zum Erfolg am Schlagzeug“) will er Anfängern eine Einstiegshilfe geben.



Ohne Vorkenntnisse schnell zum Erfolg kommen? Um das Schlagzeugspielen zu erlernen, brauchen Neueinsteiger viel Geduld, da die Arbeit am Drumset sehr komplex ist. Wie bekomme ich es hin, dass das Erlernen abwechslungsreich und für Kinder spannend wird? Das fragte sich der Schlagzeuger Robin Dick und machte es sich zur Aufgabe, ein Lehrbuch zu erstellen, mit dem Neueinsteiger ohne Vorkenntnisse schnell kleine Erfolge erzielen können. Nach intensiver Arbeit ist es jetzt soweit: Robin Dick’s Buch „Six Steps to a Drummer’s Success“ („Sechs Schritte zum Erfolg am Schlagzeug“) ist erschienen und wird an diesem Wochenende erstmals in einer musikalischen Lesung der Öffentlichkeit präsentiert.

Mit 23 Jahren hat Robin Dick als Schlagzeuger schon viel erlebt: Ein abgeschlossenes Diplom am Drummer’s Institute in Krefeld liegt ebenso hinter ihm wie der Einstieg in verschiedene Bands, darunter die Westernhagen-Coverband Ganz und Gar und die Billy Idol-Tribute Band IdolXrocks.

„Six Steps to a Drummer`s Success“ Autor stellt sein Buch vor Das Lehrbuch von Robin Dick „Six Steps to a Drummer`s Success“ ist in Buchhandlungen erhältlich. Am Sonntag, 28.11., um 14 Uhr stellt der Autor das Buch in der Turnhalle der Adelheidisschule in Geislar, Liestraße 33, vor. Dick wird zu dieser Veranstaltung auch seine Drumsets mitbringen und einige Übungen vor Ort erläutern. Die Veranstaltung ist kostenlos und wird unter der 2G-Regelung durchgeführt.

Mit sieben Jahren entdeckt Dick seine Leidenschaft

Angefangen hat seine Leidenschaft, als Robin Dick im Alter von sieben Jahren seinen Onkel besuchte und dessen Drumset entdeckte: „So ein Schlagzeug wollte ich auch haben“, erinnert sich Dick. Da die Anschaffung aber sehr teuer ist, musste er sich noch etwas gedulden. Seine Eltern schenkten ihm die Trommelteile aber nach und nach. Sein erster Lehrer unterrichtete sehr jazz-orientiert und brachte ihm die wichtigsten Grundlagen bei. Der Einzelunterricht reichte Dick aber nicht und so meldete er sich bei der Pop-Farm in Beuel an, wo seine erste Band Doorroad gegründet wurde. „Mit meiner Pop-Farm-Band auf der Bühne zu stehen, hat mir viel gegeben“, blickt Dick zurück. Selbst noch Grundschüler begann er schon damals, Unterricht für jüngere Schüler zu geben, und sprang auch oftmals als Vertretung für abwesende Lehrer ein. Heute unterrichtet Dick in seinem provisorischen Proberaum im Vereinsheim des TC Blau-Weiß Menden jede Woche 15 Schüler im Einzelunterricht.

Auch mit Beginn seines Sport- und Philosophie-Studiums hat Dick immer weiter getrommelt und in verschiedenen Bands gespielt. In der Position des Schlagzeugers fühlt er sich stets am wohlsten: „Man ist hinten der heimliche Dirigent und gibt den Takt vor. Mir macht es Spaß, Verantwortung zu übernehmen.“

Idee zum Buch entsteht in der Corona-Pandemie

Sein Vollzeit-Studium am Drummer’s Institute in Krefeld schloss Dick nach nur einem Jahr erfolgreich mit der Diplom-Prüfung ab. Dann kam Corona und der junge Drummer suchte nach einer neuen Aufgabe: „Ich wollte schon immer mal ein Unterrichtskonzept schreiben. So begann ich, einige Grundübungen aufzuschreiben“, berichtet Dick von der Entstehung seines ersten Buches.