Dank fürs Engagement in Roleber : Inklusion bei Kindern und Mitarbeitern

Sozialdezernentin Carolin Krause (l.) dankt Tanja Rösgen für ihr ehrenamtliches Engagement. Foto: Sebastian Flick

Roleber Die Kita Am Wolfsbach steht offen für Kinder mit und ohne Handicap. Das Konzept zieht sich fort, denn auch Tanja Rösgen hat ein Handicap, nicht aber beim Einsatz für die Kinder.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sebastian Flick

Wenn Tanja Rösgen die Mädchen und Jungen der Kita Am Wolfsbach besucht, sind die Kleinen voller Vorfreude, denn sie wissen, dass jede Menge Spaß garantiert ist – ob beim gemeinsamen Spielen oder beim Malen. Oft ist die stets fröhliche, ehrenamtliche Mitarbeiterin des Hauses aber auch einfach nur Zuhörerin und erfährt von den Kindern die spannendsten Geschichten.

An die Tatsache, dass Rösgen etwas anders spricht als andere Menschen, hatten sich die Kleinen schnell gewöhnt. Auch das Gefährt, mit dem die neue Mitarbeiterin des Hauses durch die Einrichtung düst, kennen die Mädchen und Jungen schon sehr gut. Sind die Kleinen mit ihren Bobby Cars unterwegs, flitzt Rösgen mit ihrem Elektrorollstuhl durch die Gänge. Seit knapp einem Jahr engagiert sich Rösgen inklusiv in der Kita Am Wolfsbach.

Freiwilligen-Agentur führt Protagonisten zusammen

Die Freiwilligen-Agentur der Stadt Bonn hatte Rösgen und die Kita zusammengeführt. „Wir sind eine Kita für Kinder mit und ohne Handicap, das gilt auch für die Mitarbeiter“, sagt Einrichtungsleiterin Edith Boenigk. Die Kita Am Wolfsbach setzt sich nicht nur für Inklusion, sondern auch für intergenerative Pädagogik ein. „Eine ältere Dame kommt regelmäßig zum Vorlesen hierher, ein Senior wird demnächst regelmäßig mit den Kindern musizieren, und eine weitere ehrenamtliche Mitarbeiterin unterstützt uns im Kinderrestaurant“, berichtet Boenigk. Ebenso wie die anderen Mitarbeitenden fühlt sich auch Rösgen sichtlich wohl in der Kita und hat große Freude an ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit. „Den Kindern einfach zuzuhören, macht mir am meisten Spaß“, sagt sie.