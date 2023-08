Mehr Platz für Pflegebedürftige Baubeginn am Itzel-Sanatorium

Eine feuchtfröhliche Angelegenheit war die Grundsteinlegung für den Neubau des Itzel-Sanatoriums am Montagmittag in Oberkassel. Als Einrichtungsleiter Uwe Wolfs die Gäste des Augustinum an der Baustelle an der Julius-Vorster-Straße begrüßte, spielte das Wetter noch mit. Als die Ehrengäste, unter ihnen Bürgermeisterin Ursula Sautter sowie Pfarrer Johannes Küsel, wenig später den Spaten in die Hand nahmen, um eine Erinnerungskapsel einzugraben, setzte ein Wolkenbruch ein und verwandelte die Baustelle in Minuten in eine Seenlandschaft. Trotzdem: Die Freude darüber, dass es nun endlich losgeht, ließen sich Wolfs und sein Team nicht nehmen. Schließlich wird der Neubau der Betreuungseinrichtung bereits seit vielen Jahren geplant.