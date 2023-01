Neuer Wettbewerb in der Region : „Jecke Pappnas“ für die besten Karnevalisten

Neuer Wettbewerb in der Region

Bonn Darauf dürfen sich alle Narren freuen: Es gibt eine neue Trophäe im rheinischen Karneval zu gewinnen. Die „Jecke Pappnas“ zeichnet die beliebtesten Akteure der Session aus.

Es wird spannend im rheinischen Karneval: Wer macht das Rennen um die „Jecke Pappnas“? In den Kategorien Gesang, Tanz und Rede werden am Ende dieser Session die beliebtesten und erfolgreichsten Akteure aus der Region geehrt. Also: Mitmachen, gewinnen und eine unvergessliche Karnevalsparty erleben.