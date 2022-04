Johannes Lesch plant neues Projekt : Beueler Erzählungen, die in keinem Geschichtsbuch stehen

Beuel Johannes Lesch plant nach seinem Wimmelbuch nun eine Sammlung mit Beueler Geschichten. Und zwar solche, die es bislang so noch nicht zu lesen gibt.

„Die Arbeit an dem Wimmelbuch, eine Arbeit, mit der ich sonst nichts zu tun habe, hat mir so viel Freude bereitet“, berichtet Lesch in einem Gespräch mit dem GA, „dass ich mir gut vorstellen konnte, noch mal ein Buch herauszugeben“. Seine Idee ist es, Erzählungen von Beuelern oder über Beuel zu sammeln, die in Geschichtsbüchern nicht erzählt werden. Dies können, so seine Vorstellung, private Erlebnisse sein, Familiengeschichten, Erinnerungen an alte Bräuche, die es mal in Beuel gab und die inzwischen ausgestorben sind; Berichte aus dem Alltag, wie das Leben in Beuel einmal war, wie hat man früher Karneval gefeiert, wie war Pützchens Markt? Also eine breite Palette vieler kleiner Geschichten, alles, was die Beueler bewegt oder bewegt hat.