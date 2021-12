Toys2masters ist entschieden : Joker's Kingdom gewinnen Nachwuchs-Wettbewerb

Freuen sich über den Sieg: Joker's Kingdom haben Toys2Masters 2021 gewonnen. Foto: Thomas Kölsch

Bonn Das Quartett überzeugt im Brückenforum mit einem leidenschaftlichen Auftritt. Intonationsprobleme ziehen sich wie ein roter Faden durch den Finalwettbewerb.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Thomas Kölsch

Sie kamen, sie rockten und sie siegten: Joker's Kingdom sind die Gewinner der 27. Ausgabe des Nachwuchs-Bandwettbewerbs Toys2Masters. Das Quartett aus Dortmund hat im Brückenforum alles gegeben und mit ihrer Leidenschaft sowohl das Live- und das Online-Publikum als auch die Fachjury überzeugt. Ihr knallharter Alternative-Garage-Rock kam sogar so gut an, dass die Jungs um Frontmann Justin auch noch den Sonderpreis „Master of Performance“ erhielten. Dabei war das alles andere als selbstverständlich, spielte die Konkurrenz doch zumindest teilweise in der gleichen Liga – und konnte im Zweifel auch noch deutlich besser singen.

Die Stimmen fahren Achterbahn

Tatsächlich zogen sich Intonationsprobleme wie ein roter Faden durch das Finale. Ob beim dreistimmigen Chor von Juicy May, deren charmanter Surfpop ihnen immerhin den „Master of Song“ sicherten, oder der seltsam undefinierbaren weil sprunghaften Darbietung von „Fish in the Elevator“-Rampensau Shao, stets fuhren die Stimmen Achterbahn, und zwar neben statt auf den Schienen. Selbst die Metalband Famous You, die mit einem an sich überaus professionellen Auftritt punktete, scheiterte nicht zuletzt am Gesang – sofern Frontmann Linus nicht ohnehin lieber ins Mikrofon schrie, was den meisten Songs nur bedingt dienlich war. Einzig Bring Your Own Beer, die Bluesband mit dem Punknamen, und die starke Singer-Songwriterin Juliella, die aufgrund der Absage des Hip-Hop-Dreigestirns Grizzel, DJ Kanisterkopf und Veminoir nachgerückt war, konnten in diesem Bereich Akzente setzen; nicht ohne Grund belegten sie die Plätze 2 und 3.

Juliella Königin der Herzen

Sowohl Bring Your Own Beer als auch Juliella hätten durchaus auch den Sieg einfahren können. Letztere war ohnehin schon Königin der Herzen, nachdem sie mit nur zwei Tagen Vorlauf ganz allein auf der großen Bühne stand, sich über 2020 auskotzte und dem gerade auslaufenden 2021 gleich noch ein Ständchen hinterhersang, und das mit einer derart vielschichtigen Stimme, dass es eine Freude war.

Das Bier-Quartett erwies sich als nicht minder charismatisch, hatte aber mit dem Master of Guitar und dem Master of Drums auch zwei exzellente Instrumentalisten an Bord. Die herrlich groovenden Zwölftakter und die starken Soli von Florian Putz machten auf jeden Fall Lust auf mehr. Kein Wunder, dass sich Julian Reininger die Band direkt für das RheinImpuls-Festival im Rahmen von Rhein in Flammen 2022 geschnappt hat.

Letztlich waren aber alle Beteiligten froh und zufrieden, dass sie das Finale angesichts der aktuellen Corona-Lage überhaupt in hybrider Form stattfinden lassen konnten. Unter strengen 2G+-Regeln und mit nur 30 Prozent Auslastung ging dies erfreulich gut. „Wir hätten die Veranstaltung auch nicht in den März verschieben können, weil wir gar nicht mehr alle Musiker zusammengekriegt hätten“, betonte Organisator Cyrus Valentine. „Insofern bin ich sehr dankbar, dass alle an einem Strang gezogen haben und sich auch das Publikum vorbildlich verhalten hat.“