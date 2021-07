Fußball in Beuel : Ex-Fußballprofis sollen den JSG Beuel motivieren

Fußball in Beuel

Beuel Beim Ferien-Fußballcamp der JSG Beuel geben die Ex-Bundesliga-Profis Marcel Witeczek und Michael Klinkert ihre Tipps und Tricks an den Nachwuchs weiter. Der Verein beklagt durch die Corona-Krise einen Mitgliederschwund von mehr als zehn Prozent.

Wer die Europameisterschaft gewinnt? Jan Luka hatte dazu schon vor Anpfiff des Finales eine feste Meinung: Italien habe zwar den besseren Torwart, aber im Elfmeterschießen werde es verlieren. „Die Engländer haben bessere Elfmeterschützen.“ Der Zwölfjährige hat auch eine gute Vorstellung davon, wohin er fußballerisch will: „So hoch wie möglich.“ Am besten zu seinem Lieblingsverein FC Barcelona. Dessen Stars kennt der Spieler der Jugendsportgemeinschaft (JSG) Beuel natürlich alle.

Er nahm letzte Woche am Sommercamp seines Vereins im Franz-Elbern-Stadion teil. Die beiden Ex-Profis, die dort als Überraschung hinkamen, um mit den Kids zu trainieren, kannte Jan Luka aber nicht: Marcel Witeczek und Michael Klinkert haben lange vor seiner Zeit in der Bundesliga gespielt. Die beiden sind deutschlandweit die einzigen ehemaligen Profis, die für die AOK Rheinland/Hamburg als Referenten arbeiten und regelmäßig mit dem Nachwuchs kicken.

„Junge Leute erreicht man über Vorbilder“

Sie organisieren Trainingscamps, unterrichten an Schulen und besuchen abends auch Vereine, um zu motivieren, „dass die Kinder später weiter sportlich gesund bleiben“, so Witeczek. „Nach Corona muss das verstärkt passieren.“ Da seien Motivation und Motorik bei vielen auf der Strecke geblieben. Das hat auch Helmut Schneider, Regionaldirektor der AOK Rheinland/Hamburg, festgestellt. Um so wichtiger sei Prävention. „Junge Leute erreicht man über Vorbilder.“ Deshalb waren die beiden Ex-Profis nach Beuel gekommen, auch wenn sie kaum einer kannte.