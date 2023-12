Jüdisches Leben in Beuel Die Geschichte vom Armenarzt Max Weis

Susanne Rohde berichtet neben anderen Lebensbildern nun auch ausführlich über das Leben von Dr. Max Weis, nach dem der Platz an der Beueler Versöhnungskirche benannt ist. „Doktor Weis, der mehrere Jahre auch dem Beueler Gemeinderat angehört hatte, genoss hohes Ansehen. Er war den Menschen zugewandt und galt zudem als Arzt der Armen, der auf ein Honorar bei mittellosen Patienten verzichtete“, erzählt die seit 60 Jahren in Beuel lebende frühere Lehrerin, die sich seit drei Jahrzehnten in der Beueler Initiative gegen Fremdenhass engagiert. „Im Juni 1939 erlebte er an Bord des Fluchtschiffes St. Louis deren aufsehenerregende Irrfahrt mit und gelangte schließlich nach England“, weiß die Autorin des 180 Seiten umfassenden Werkes zu berichten. 1952 starb er vereinsamt in Wales.