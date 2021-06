Sommerferienangebote des Vereins Kleiner Muck : Jugendliche gestalten Kinderbücher in den Ferien

Beuel Eine Reise nach Griechenland und ein mehrtägiges Projekt auf einem Biobauernhof in Overath bietet der Verein Kleiner Muck Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Juli und August an. Dabei sollen Kinderbücher zu Themen wie Diversität und Nachhaltigkeit entstehen.

Abwechslung in den Sommerferien bieten die Organisatoren des Vereins Kleiner Muck Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Juli und August. Einen deutsch-griechischen Jugendaustausch soll es zunächst in Bonn, dann im griechischen Kryoneri geben, teilt Jule Lilo Knop für den Verein mit. Dabei soll ein zweisprachiges Kinderbuch zum Thema Unterschiedlichkeit entstehen. Zudem ist ein deutsch-tunesisches Kinderbuchprojekt zum Thema Nachhaltigkeit geplant.

Der deutsch-griechische Jugendaustausch hat das Motto „Stronger Together – Living in Diversity“, auf Deutsch: „Zusammen stärker – Leben in Vielfalt“. Das Angebot ist für Teilnehmer im Alter zwischen 15 und 21 Jahren gedacht und in zwei Teile gegliedert. Vom 16. bis 23. Juli sind die Teilnehmer in Bonn, vom 5. bis 12. August in Kryoneri auf der Halbinsel Peloponnes. Diversität sei eine Bereicherung für die Gesellschaft, teilt der Verein Kleiner Muck mit. Das soll im Kinderbuch zum Ausdruck kommen. Dazu sind Workshops zu den Themen Diversität, Diskriminierung und Empowerment (Stärkung) geplant. Zudem gibt es Hilfe beim Zeichnen, Gestalten und dem Layout der Seiten.