Freizeitangebot in Beuel : Jugendmobil „Speedy“ steht erstmals in Rheinaue

UMGEBAUTER LINIENBUS

Das Jugendmobil „Speedy“, ein umgebauter Linienbus des Vereins „Kleiner Muck“, ermöglicht es, die Orte aufzusuchen, an denen sich Kinder und Jugendliche in den verschiedenen Stadtteilen aufhalten. Viele dieser Jugendlichen sind bisher nicht in das bestehende Angebot der Jugendzentren eingebunden. Für den Einsatz ist „Speedy“ mit einer Vielzahl von Spiel-, Sport- und Beschäftigungsmaterialien ausgestattet. Das Jugendmobil richtet sich an Jugendliche zwischen 12 bis 21 Jahren.Für den Einsatz von „Speedy“ hat der „Kleine Muck“ ein pädagogisches Konzept entwickelt. Sowohl das Konzept als auch die Einsatzorte sind mit dem Jugendamt der Stadt Bonn abgestimmt.Dienstags macht „Speedy“ Station von 16 bis 20.30 Uhr an der Skaterbahn am Landgrabenweg in Ramersdorf, mittwochs von 16 bis 20.30 Uhr steht es an der Eli-sabeth-Selbert-Gesamtschule in Bad Godesberg, und donnerstags von 16 bis 20.30 Uhr auf dem Dorfplatz in Geislar. Freitags ist es von 16 bis 21 Uhr in Oberkassel, Am Margaretenkreuz, und samstags von 15 bis 21 Uhr erneut auf dem Dorfplatz in Geis-lar.Weitere Informationen unter http://www.jugendmobil-speedy.de. shr