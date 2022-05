Ukrainerin muss Ehemann in der Ukaine zurücklassen : „Wir wissen beide nicht, wann und wo wir uns wiedersehen“

Ablenkung bei einer Runde Uno: Uliana (23), Aphina (auf dem Schoß) Rozdobudko, Anna Klochai (jüngere Schwester, 15, von Uliana), Jens Michaelis, Lev Rozdobudko, Melanie Michaelis (von links). Foto: Matthias Kehrein

Holzlar Eine junge Ukrainerin lebt mit ihren Kindern und ihrer Schwester in Holzlar. Die Familie hat sich gut eingelebt, kämpft aber damit, ihre Heimat verlassen zu haben. So ist der Vater immer noch in der Ukraine und nur per Handy erreichbar.