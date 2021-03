Suchaktion in Beuel : Junge vermisst Kreuz mit Asche seines Großvaters

Beuel Der zehnjährige Karl aus Beuel sucht seine Halskette mit Kreuz. Für ihn ist es ein ganz besonderes Erinnerungsstück.

Und auch jetzt: Am Dienstagnachmittag war er mit Freunden im Combahnviertel und in Schwarzrheindorf unterwegs – rund ums Bahnhöfchen, am Damm, in der Combahn- und Rheindorfer Straße. Als Karl zu Hause ankam, „stellte er fest, dass sich die Kette gelöst hatte“, sagt sein Vater Stefan Üblacker.