Casting in Beuel : Junges Theater auf Talentsuche

Beuel Regisseur Nick Westbrock (29) inszeniert „Woodwalkers“ am Jungen Theater Beuel. 70 Jugendliche haben nun am Casting für das neue Stück teilgenommen. Sie haben Dialogszenen aus Ronja Räubertochter vorgetragen und waren durchaus aufgeregt.

Im September wird das Junge Theater Bonn die Jugendroman-Reihe „Woodwalkers – Carags Verwandlung“ auf die Bühne bringen. Als Darsteller für verschiedene Haupt- und Nebenrollen wurden an zwei Tagen Mädchen und Jungen im Alter zwischen zwölf und 14 Jahren gecastet. Rund 70 Jugendliche nahmen an der ersten Auswahlrunde teil und hofften auf einen der 14 Plätze im Nachwuchsensemble. Darunter waren auch Greta Schulz (14) und Amrei Schöntauf (13).

Zum Inhalt: Auf den ersten Blick sieht Carag aus wie ein ganz normaler Junge. Doch hinter seinen leuchtenden Augen verbirgt sich ein unglaubliches Geheimnis: Carag ist ein Gestaltwandler. halb Mensch, halb Berglöwe. Er ist er in der Wildnis der Rocky Mountains aufgewachsen und lebt erst seit Kurzem in der Menschenwelt. Das neue Leben ist für ihn so fremd wie faszinierend. Erst als Carag von der Clearwater High erfährt, einem geheimen Internat für Woodwalker wie ihn, verspürt er ein Gefühl von Heimat. scn

Eltern unterstützten die Bewerber

Ganz wie die Profis hatte Janina Bilinski (14) ihren Kaffeebecher mitgebracht. „Ich habe immer ein bisschen Lampenfieber – ich denke das gehört aber dazu, sonst ist man ja nicht konzentriert“, erzählte die Schülerin aus Alfter. Bühnenerfahrungen habe sie bereits im Schultheater und bei einem Praktikum in der Bühnentechnik gesammelt. Am liebsten würde ich Schauspielerin werden wollen, aber die Technik ist auch ein guter Bereich“, sagte Bilinski.

Der Regisseur versucht, die Schauspieler kennenzulernen

Uraufführung am 3. September geplant

Etwa die Hälfte der Jugendlichen hatten es nach der Vorauswahl in die nächste Runde geschafft. In dieser Runde achteten Westbrock und Seibert darauf, wie gut sich die Jugendlichen in ihren Körpern bewegen konnten. Im Theaterstück müssen die Darsteller auch Tiere imitieren können, erklärte der Regisseur. Auf die 14 Talente, die es am Ende auf die Bühne schaffen, wartet nun ein anstrengender Sommer mit viele Proben.