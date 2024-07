Gedenktafel von Gestrüpp befreit In der Beueler Jutespinnerei schufteten Zwangsarbeiter bis zum Tod

Beuel · Jadwiga Pawlowska arbeitete in der Beueler Jutespinnerei bis zur Erschöpfung und starb an Tuberkulose. Sie war nur eine Zwangsarbeiterin von vielen, denen es so erging. Eine Aktion sorgte jetzt dafür, dass sie nicht vergessen werden.

29.07.2024 , 10:00 Uhr

Die Gedenktafel der Jutefabrik in Beuel. Foto: Meike Böschemeyer

Von Gabriele Immenkeppel