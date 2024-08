Spaziergänger beschweren sich über Gestank Angespülter Wels verwest seit Tagen am Beueler Rheinufer

Seit mehr als einer Woche stinkt am Beueler Rheinufer etwas bis zum Himmel – oder zumindest bis zu Wiese und dem Radweg an der Promenade. Der Grund dafür: ein knapp 1,80 Meter langer Wels, der laut Augenzeugen bereits tot am Ufer angespült wurde. „Ich habe den am Donnerstagnachmittag entdeckt“, sagt Dirk Bosch, der nahe dem Beueler Rheinufer wohnt und dort regelmäßig mit seinem Hund spazieren geht. Mit Donnerstag meint er den 8. August. „Er muss in der Nacht zuvor angeschwemmt worden sein“, sagt Bosch. Gefunden habe er den übergroßen Fisch, noch halb im Wasser liegend. „Der Wels hat sich aufgebläht und ist dann geplatzt“, berichtet er und fügt hinzu: „Das war echt ekelhaft.“