Spendenaktion am Beueler Kardinal-Frings-Gymnasium : Schreibblöcke, Stifte und Schulranzen für die Schüler im Ahrtal

Die Q2-Schülerinnen Margaretha Kruth, Annika Hürter, Franka Hannemann und Theresia Kruth haben die Spenden zusammen mit Andrea Profitlich von der Johannes Nepomuk Stiftung im Kofferraum verstaut. Foto: Sebastian Flick

Beuel Hefte, Stifte, Schreibblöcke, Schnellhefter: Vielen Schülern in den vom Hochwasser betroffenen Ahrtal hatte zum Beginn des neuen Schuljahres Material zum Lernen gefehlt. Hier sprangen Schüler des Beueler Kardinal-Frings-Gymnasiums ein und starteten eine große Spendenaktion.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sebastian Flick

Zwei große Umzugskartons und noch einige weitere kleine Kisten haben Margaretha Kruth, Annika Hürter, Franka Hannemann und Theresia Kruth ins Auto geladen. Der Wagen ist so voll, dass der Kofferraum gerade noch zugeht: „Jetzt kann’s losgehen“, sagen die Schülerinnen des Kardinal-Frings-Gymnasiums (KFG) und freuen sich, an diesem Nachmittag eine große Zahl an Sachspenden überreichen zu können. Die Schülerinnen haben in den vergangenen Wochen intensiv Schulmaterialien für die Kinder der von der Flutkatastrophe im Ahrtal stark betroffenen Familien gesammelt.

Die Mädchen und Jungen in den Krisengebieten gehen wieder in die Schule, doch ihre Schulranzen verloren viele in der Flutkatastrophe. Neues Arbeitsmaterial ist in den betroffenen Orten kaum zu bekommen. Nun sollen Hefte, Stifte, Schreibblöcke, Schnellhefter, Schulranzen und vieles mehr den Schülern überbracht werden, die ansonsten ohne Schulmaterialien ins Schuljahr starten müssten.

Schüler der Q2 initiieren Sammlung

Initiiert wurde die große Spendensammelaktion von den Schülern der Q2 des KFG. „Freunde von uns sind ins Ahrtal gefahren und hatten vor Ort geholfen. Wir wollten auf jeden Fall auch etwas tun und irgendwie helfen“, sagt Franka Hannemann. „Bekannte von uns, die im Ahrtal leben, sind selbst betroffen“, berichtet Theresia Kruth. Da in Rheinland-Pfalz das Schuljahr einige Wochen später startete als in NRW, hatten die Schülerinnen viel Zeit, Spenden zu sammeln. Gleich nach den Sommerferien begannen sie mit einem Aufruf: „Wir sind durch die Klassen unserer Schule gegangen und haben die Spendenaktion allen Schülern vorgestellt. Auch die Eltern und die Elternpflegschaftsvorsitzenden hatten wir informiert“, berichtet Hannemann.

Die Verbreitung des Spendenaufrufs in sozialen Netzwerken führte ebenfalls dazu, dass einige Wochen später Berge an Schulmaterialien zusammenkamen. „Wir waren total überrascht, wie viele Schüler vom KFG mitgemacht haben. Es kam wahnsinnig viel zusammen“, sagt Hannemann und freut sich. „Schüler aus allen Jahrgangsstufen haben Spenden abgegeben“, ergänzt Theresia Kruth. Auch viele Lehrer zeigten sich sehr engagiert, animierten nicht nur die Schüler zum Mitmachen, sondern überbrachten auch selbst viele Schreibblöcke und Schnellhefter, die den Kindern im Ahrtal überreicht werden sollen.

Kontakt zur Johannes Nepomuk Stiftung

Um sicher zu gehen, dass die Schulmaterialien bei den richtigen Personen ankommen, hatten die Schüler des KFG die Johannes Nepomuk Stiftung kontaktiert. Andrea Profitlich vom Stiftungsvorstand zeigte sich beeindruckt von dem Engagement der Gymnasiasten und stellte den Kontakt zu den Koordinatoren von Spendenaktionen im Ahrtal her. „Wir überbringen alle gespendeten Schulmaterialien an Thomas Milbradt in Sinzig. Milbradt koordiniert die Annahme der Spenden vor Ort und verteilt sie an die Schulen“, erklärt Profitlich.