Nachfolger von Querbeat, Druckluft und Knallblech Die nächste Brassband aus der Beueler Talentschmiede heißt „BrassGazz“

Beuel · Es gibt eine neue Brassband am Kardinal-Frings-Gymnasium (KFG) in Beuel. Als Nachfolger von Querbeat, Druckluft und Knallblech sind die Erwartungen an den Nachwuchs hoch. Bandgründer Erhard Rau gibt Einblicke in sein Erfolgskonzept.

19.06.2024 , 15:00 Uhr

Die Nachwuchsband „BrassGazz“ vom Beueler KFG spielte in diesem Jahr ihre ersten Auftritte. Foto: Jonas Knüdeler

Von Sonja Miklitz