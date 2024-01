Karneval für den guten Zweck Künstler verzichten für „Dat Bönnsche Hätz“ gern auf ihre Gage

Laut Geschäftsführerin Meike Rüsing vom Förderkreis hat der vor zwei Jahren neu zusammengestellte Vorstand vor, im kommenden Jahr einen Tisch für die an Krebs erkrankten Kinder und ihre Familien, die der Verein unterstützt, freihalten. Das Programm müsse dafür ein wenig angepasst werden. Der Förderkreis finanziert sich ausschließlich über Spenden. Da sei die Sitzung eine wichtige Einnahmequelle, so Rüsing. Und mehr: Wichtig sei, „dass viele Menschen so von uns erfahren“.