Karneval in Bonn : Rathaussturm und Weiberfastnachtszug in Beuel abgesagt

Bilder aus besseren Tagen. Der Rathaussturm in Beuel fällt in diesem Jahr aus. Foto: Benjamin Westhoff

Beuel Nach dem Bonner Rosenmontagszug sagen auch in Beuel die Karnevalisten ihre Veranstaltungen ab. Neben Rathaussturm und Umzug fällt auch die Proklamation aus.

Die Corona-Pandemie macht auch dem närrischen Treiben in Beuel einen Strich durch die Rechnung. Wie die Stadt Bonn am Montag mitteilte, fallen der Rathaussturm und der Weiberfastnachtszug am 24. Februar aus. Abgesagt wurde demnach auch die Online-Proklamation mit Oberbürgermeisterin Katja Dörner, nachdem die Proklamation als Präsenzveranstaltung im Brückenforum bereits ausfallen sollte.

Die Entscheidung zur Absage trafen laut Stadt Obermöhn Ina Harder, der Leiter der Bezirksverwaltungsstelle, Ralf Birkner, und Zugleiter Ralf Reetmeyer gemeinsam in Abstimmung mit Bezirksbürgermeisterin Lara Mohn und Oberbürgermeisterin Dörner. Dörner bedankte sich für die Solidarität und Verantwortung der Karnevalisten in dem Stadtbezirk. „Fastelovend geht nur gemeinsam - und so gilt mein Respekt allen, die mit dieser Entscheidung ihren Beitrag dazu leisten, dass wir gut und schnellstmöglich durch die Pandemie kommen“, so Dörner.