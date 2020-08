Karneval in Beuel : Lena I. steht als Wäscherprinzessin 2021 fest

Beuel. Die Wäscherprinzessin steht fest: Lena I. (Obliers) aus Oberkassel will die Beueler Narren regieren. Sie rechnet mit einer Ausnahmesession.

Die Verantwortlichen für die Beueler Weiberfastnacht haben entschieden: Auch in der Corona-Session wird eine Wäscherprinzessin die jecken Weiber anführen – und zwar Lena I. (Obliers) aus Oberkassel. Am Freitagabend wurde sie auf dem Beueler Rathausvorplatz vorgestellt. Allerdings nur geladenen Gästen und entsprechend aller Pandemie-Auflagen. Auch auf Alkoholausschank wurde bewusst verzichtet.

Lena Obliers, die als 63. Wäscherprinzessin in der Geschichte der Weiberfastnacht an den Start geht, richtete sich jetzt schon mal auf alle Eventualitäten ein. „Wir planen die Session mindestens zweigleisig und werden für alle derzeit denkbaren Vorschriften gewappnet sein“, sagt das Mitglied des Damenkomitees Nixen vom Märchensee in Oberkassel.

Sie rechnet nicht mit Absage des Karnevals

Gefragt, was im schlimmsten Fall eine Komplettabsage des rheinischen Karnevals für sie bedeuten würde, antwortete sie: „Damit rechne ich nicht. Wenn es aber so sein sollte, dann ist es eben so. Wir haben jedenfalls alles getan, um verantwortungsvoll an den Start gehen zu können.“ Eine Doppelregentschaft für die Sessionen 2021 und 2022 ist nicht möglich, da jetzt schon für die kommenden Jahre mehrere Bewerbungen für das begehrte Amt vorliegen. Da ihr Damenkomitee in der bevorstehenden Session 75-jähriges Bestehen feiern wird, ist ihr die Regentschaft auch besonders wichtig. „Mein Damenkomitee wird die Jubiläumssession nicht ausfallen lassen“, so Lena Obliers.