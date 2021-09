Veranstaltung in Pützchen : Karnevalisten organisieren Benefizkonzert für die Flutopfer

Die Macher des Benefizkonzerts mit (hinten, v. l.) Hans Hallitzky, Gerhard und Addi Schreier und Nico Jansen sowie Lilo und Dieter Lietzmann. Foto: Niklas Schröder

Pützchen Viele Stars singen am Samstagabend für den guten Zweck auf den Marktwiesen in Pützchen. Das Geld soll unter anderem in den Wiederaufbau eines Spielplatzes in Rech fließen.