Katholische Kirche in Beuel Erzbistum entschuldigt sich bei Beuelern

Beuel · Am Wochenende hat das Erzbistum Köln in allen Gottesdiensten in Beuel eine Verlautbarung verlesen lassen. Die Frage, wer ab September neuer leitender Pfarrer in Beuel werden soll, bleibt allerdings noch offen.

19.03.2023, 15:00 Uhr

Pfarrer Norbert Grund. Foto: Stefan Hermes





Von Holger Willcke Redakteur Beuel