Urlaub in Bonn In diesem Hotel brauchen Gäste Flohschutz und Impfausweis

An der Rezeption checken gerade drei Katzen ein. Oder besser: werden eingecheckt. Einer der Besitzer hat eben die Anmeldung erledigt, da ist schon das ältere Paar mit seinem Haustier dran. Pauline bleibt zwei Wochen bei Anja Keß im Katzenhotel. Für das Paar geht es mit dem Kreuzfahrtschiff nach Norwegen, für Katze Pauline in die drei Zimmer-Wohnung im ersten Stock des Hauses in Niederholtorf.