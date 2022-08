Kommentar zu Zirkusplatzgelände in Beuel : Kehrtwende fürs Klima

Kommentar zu Zirkusplatzgelände in Beuel

Ehemaliger Stellplatz des Weihnachtszirkus an der Siegburger Straße Foto: Benjamin Westhoff

Beuel Das Bauvorhaben an der Siegburger Straße nahe der A59 hat völlig neue Planungsinhalte bekommen. Mehr Wohnungen, keine Autos, viel Begrünung.

Mit dem Ergebnis der Kommunalwahl 2020 war aber klar, dass die geplante Bebauung des ehemaligen Zirkusgeländes an der A59 noch einmal grundlegend überarbeitet werden muss. Warum? Die Grünen hatten bereits im Wahlkampf angekündigt, Neubauprojekte, die sich vor allem durch übermäßige Flächenversiegelung auszeichnen, nicht mehr umzusetzen. Im Koalitionsvertrag wurde diese Ansage dann verankert. Weshalb man jetzt sagen muss: Wort gehalten.

Allerdings muss man zur Ehrenrettung des Investors sagen: Ten Brinke ist in der bislang fast 15-jährigen Planungsphase den Wünschen der jeweiligen Stadtregierung zumeist nachgekommen. Das wurde den Planern mehrfach zum Verhängnis, weil bis jetzt keine Wahlperiode zeitlich ausgereicht hat, um das Bauvorhaben an den Start zu bringen.

Politik und Verwaltung stehen jetzt in der Pflicht, das Wohnungsbauprojekt zügig zu prüfen und zu genehmigen. Das ist schon deshalb erwartbar, weil beide Seiten gemeinsam mit dem Investor die neue Ausrichtung des Areals entwickelt haben.

Prognosen beim Thema „Bonn und Bauen“ haben zwar oftmals nur eine kurzzeitige Haltbarkeitsdauer, aber in diesem Fall darf man die Zuversicht äußern, dass ein Baubeginn im ersten Quartal 2024 realistisch sein könnte. Die Bauzeit soll laut Investor maximal 24 Monate dauern. Bedeutet: Die in Bonn dringend benötigten Wohnungen könnten vielleicht schon zum Jahreswechsel 2025/26 bezogen werden. Also kurz nach der nächsten Kommunalwahl im Herbst 2025.