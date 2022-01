Bezirksvertretung Beuel : Kein Platz für Radfahrstreifen auf der Hauptstraße in Holzlar

Holzlar Die Einrichtung von ein oder zwei Radschutzstreifen auf der Hauptstraße in Holzlar sieht die Verwaltung kritisch. Aus ihrer Sicht gibt es zu wenig Platz auf der Fahrbahn.

Politiker stimmen für geänderten Bürgerantrag

Wegen eines Sitzungsabbruches vertagte die BV das Thema „Fahrradfreundliche Fahrbahnmarkierung“ am 8. Dezember. Allerdings stimmten die Bezirksverordneten in derselben Sitzung dem Beschlussvorschlag der Verwaltung indirekt zu: nämlich in einem anderen Tagesordnungspunkt zu einem Bürgerantrag. Darin hatte der Antragsteller eine Bürger- und Einwohnerversammlung gefordert, bevor die Markierungsarbeiten in der Hauptstraße durchgeführt werden. Einstimmig votierten die BV-Mitglieder nach Vorschlag der SPD für eine Änderung im Kontext des Bürgerantrags.