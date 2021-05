Schausteller verlässt am Freitag die Marktwiesen : Kein Tüv-Siegel für in Pützchen aufgebaute Achterbahn

Pützchen Aus der Traum vom Tüv-Coup in Pützchen. Nun musste Schausteller Roland Barth sein Fahrgeschäft wieder abbauen. Seine Achterbahn bekommt kein Tüv-Siegel.

Bereits am späten Nachmittag wurde mit dem Abbau von „Feuer und Eis“ begonnen.Wenn am Freitag alles verladen ist, geht die Reise nach Euskirchen zum Betriebsgelände der Familien Barth-Kipp. „Den Elektrocontainer transportieren wir nach Bielefeld. Dort ist eine Spezialfirma beheimatet, die zum Beispiel die Elektronik von Fahrgeschäften erneuern kann. In diesem Zuge muss der Antrieb auch von analoge auf digitale Technik umgestellt werden.

Es gibt auch einen positiver Aspekt der schlechten Nachricht

Nachdem am Donnerstag die beiden NRW-Minister Karl-Josef Laumann (CDU) und Andreas Pinkwart (FDP) Öffnungsperspektiven für Volksfeste im Spätsommer in Aussicht gestellt haben, teilte Monika Hörig, Pressesprecherin der Bundesstadt, zur Frage, ob diese Pressemitteilung die Entscheidung über das beliebte Volksfest Pützchens Markt beeinflussen wird, mit: „Die Stadt Bonn hält an ihrem bisherigen Vorgehen fest, Ende Mai in enger Abstimmung mit den Schaustellern die Situation rund um das Infektionsgeschehen zu bewerten und dann eine abgestimmte Entscheidung zu treffen. Dabei werden die aktuellen Verlautbarungen des Landes genauso berücksichtigt wie die konkrete Situation hier in Bonn aus Veranstaltersicht.“ Nach GA-Informationen fällt die Entscheidung am Mittwoch, 26. Mai.