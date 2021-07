Ferienprojekt „Deine Ferien – Dein Beuel“ : Kinder bauen ihr eigenes Solar-Karussell

Carlo (10, 2.v.l.) und Karl (10) arbeiten unter Anleitung von Justus Walbrühl (l.) an ihren Solar-Karussells. Ralf Birkner, Vorsitzender der Kirchlichen Bürgerstiftung, und Alexander Brus, Leiter des Ferienprojekts, sind beeindruckt von der Kreativität der Kinder. Foto: Sebastian Flick

Beuel Erste Woche des Ferienprojekts „Deine Ferien - Dein Beuel“ geht erfolgreich zu Ende. Die Kirchliche Bürgerstiftung Beuel unterstützt das Projekt.

Ob heute wohl nochmal die Sonne scheint? Karl und Carlo hoffen dies sehr, denn ihr Solarkarussell ist fast fertig. Die beiden zehnjährigen Schüler haben unter der Anleitung von Justus Walbrühl fast zwei Tage lang an ihren Kettenkarussells in Miniaturformat gewerkelt. „Wenn die Sonne rauskommt, dann dreht sich das Karussell“, erklärt Karl.

Nachdem die beiden Jungs mit einer Dekupiersäge das Holz in die passende Größe geschnitten haben und nun auch schon die Fahrgastsitze zu sehen sind, fehlt jetzt nur noch das Anmontieren der Solarplatte. „Kirmes fällt ja dieses Jahr aus, also machen wir uns unsere eigene Kirmes“, sagt Alexander Brus, Leiter des Ferienprojekts „Deine Ferien – Dein Beuel“.Zwei Wochen lang veranstaltet die Katholische Jugendagentur (KJA) Bonn derzeit den kreativen Ferienspaß auf dem Gelände des Kardinal-Frings-Gymnasiums. Seit Montag erleben hier rund 30 Kinder im Alter von sechs bis 13 Jahren jede Menge Spiel- und Spaßangebote, etwa ebenso viele werden in der kommenden Woche dabei sein.