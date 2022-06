Kita-Neubau in Niederholtorf : Kinder haben ihre Baustelle genau im Blick

Die Stadt Bonn hat mit dem Neubau der Kita in Niederholtorf begonnen

Von ihrem Ausweichquartier in den Container auf der Wiese gleich nebenan, zwischen der Weinheim- und der Guardinistraße, werden die Kinder in den kommenden Monaten genau beobachten, wie ihre neue Tagesstätte nach dem „Bonner Modell“ errichtet wird. Die Stadt geht derzeit von Gesamtkosten in Höhe von 5.367.000 Euro aus. Allerdings rechnet man im Stadthaus mit einem Zuschuss von 800.000 Euro durch den Landschaftsverband. „Die restlichen Mittel werden über Förderdarlehen der NRW-Bank finanziert“, so die Verwaltung.

Für das „Bonner Modell“ hat das Städtische Gebäudemanagement ein Konzept entwickelt, das – unabhängig von Gruppenzahl und Form des Kindergartens – die ersten drei Planungsphasen, also Grundlagenermittlung, Vorentwurfsplanung und Entwurfsplanung, vereinfacht und beschleunigt. Dafür wurden Module entworfen, die sich in einer Art Baukastenprinzip zusammenfügen lassen. Damit kann nicht nur schneller, sondern auch preiswerter gebaut werden. Die Planungen werden grundsätzlich mit der Behindertengemeinschaft Bonn abgestimmt, alle neuen Kindergärten werden barrierefrei errichtet. img

Die Tagesstätte wird nach derzeitiger Planung im November 2023 mit einem Teil der Außenanlagen in Betrieb gehen. In einem zweiten Bauabschnitt wird dann der Containerkomplex zurückgebaut und die Außenanlagen erweitert. Diese Arbeiten werden nach Angaben des Presseamtes voraussichtlich im zweiten Quartal 2024 fertiggestellt.

Kita Ramersdorf verzögerte die Arbeiten

Eigentlich sollten mit Abriss und Neubau bereits vor einiger Zeit begonnen werden. Die Arbeiten wurden jedoch zurückgestellt, weil zunächst die Kinder der Ramersdorfer Kita Weidenweg in den Container provisorisch untergebracht werden mussten. Ihr Domizil war geschlossen worden, weil dringend notwendige Sanierungsarbeiten unaufschiebbar waren (der GA berichtete). Nachdem 2019 zunächst davon ausgegangen worden war, dass die Anpassung des Brandschutzes sowie die Beseitigung von asbesthaltigem Putz während der Ferien erledigt werden können, wurde im Laufe der Arbeiten jedoch klar, dass weitere Arbeiten dringend erledigt werden müssen. Daher wurden die Ramersdorfer Kinder für die Zeit der umfangreichen Sanierung in dem Containerdorf auf der Wiese in Niederholtorf einquartiert. Nachdem sie nun wieder nach Ramersdorf zurückgekehrt sind, konnten die Waldzwerge in das Ausweichquartier einziehen, und die Stadt startet nun mit den Vorarbeiten für den Neubau des Kindergartens in Niederholtorf.