Beueler Schulprojekt gegen sexualisierte Gewalt : Kinder lernen, sich vor Übergriffen zu schützen

Beuel Rund eine Million Kinder in Deutschland sind vons exualisierter Gewalt betroffen. Die Beueler Paul-Gerhardt-Schule sensibilisiert Schülerinnen und Schüler dagegen. Eine zentrale Rolle spielt dabei eine „Nein-Tonne“.

Die Zahlen sind erschreckend und kaum auszuhalten: Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO sind in Deutschland rund eine Million Kinder von sexualisierter Gewalt betroffen. Die Organisation Childhood schätzt zudem, dass es hierzulande in jeder Klasse ein bis zwei Opfer solcher Übergriffe gibt. Um Kinder bereits in jungen Jahren vor Übergriffen zu schützen, setzen Eltern, Pädagogen sowie Polizei auf Prävention. Im besten Fall werden Mädchen und Jungen bereits im Kindergartenalter sowie in der Grundschule sensibilisiert und gestärkt. Diesen Weg geht jetzt auch die Paul-Gerhardt-Schule an der Beueler Neustraße: Mit zwei Projekten werden in diesen Tagen die Schülerinnen und Schüler durch Schauspieler der Theaterpädagogischen Werkstatt Osnabrück für körperliche Grenzverletzungen sensibilisiert.