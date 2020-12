Kirchenmusik in Beuel : Kinder trainieren ihren Gesang über das Internet

Beuel Chorproben fallen derzeit aus. Deshalb verlegt die evangelische Kirchengemeinde Bonn-Beuel ihre Weihnachtsmusik ins Internet. Äußerst ambitioniert.

Was wäre, wenn Gott einer von uns wäre, „One of us“? „Zu Weihnachten feiern die Christen genau das“, sagt Arnold. Er hat mit seinem Chor Right Side Singers das Musikvideo dazu produziert. Dabei wird der Pop-Song von Joan Osborne vom Chor gesungen, Schlagzeug, Bass und Klavier begleiten das Ganze. Gesanglich haben die Right Side Singers von der Corona-Pandemie durchaus profitieren können: Seit einigen Monaten schaltet sich eine Gesangspädagogin mit in die Zoomkonferenz ein, die mit der ganzen Gruppe oder auch mit Einzelnen an deren Stimme arbeitet. „Ohne Corona hätte es das nicht gegeben“, so Arnold. Kurz vor dem November-Lockdown haben die Jugendlichen noch schnell einige Szenen am Rhein, im Bus und in der griechisch-orthodoxen Metropolie in Limperich gefilmt. Herausgekommen ist ein sehenswertes Video.