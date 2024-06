Kinderwunschbehandlung in Bonn-Beuel „Ich hoffe nicht, dass man mit 60 Plus noch schwanger werden kann“

Social Freezing hat weder etwas mit emotionaler Kälte noch mit dem Einfrieren von sozialen Kontakten zu tun. Es ist eine Methode, mit der Frauen sicherstellen wollen, in fortgeschrittenem Alter Kinder bekommen zu können. Wie dadurch eine Schwangerschaft in der Menopause möglich wäre und warum das rechtlich unterbunden ist, erklärt Gynäkologin Ulrike Bohlen aus der Kinderwunschpraxis Bonner Bogen in Beuel.