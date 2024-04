Abseits des Mainstreams Wie sich die Beueler Kinos nach Corona neu aufstellen

Seit über 40 Jahren zeigt die Neue Filmbühne in Beuel Filme abseits des Mainstreams, darunter Arthouse-Produktionen, Dokumentationen und fremdsprachige Filme. Doch die Corona-Pandemie stellte die Kulturbranche vor große Herausforderungen. Theaterleiter Jürgen Lütz blickt auf eine schwierige Zeit zurück: „Ohne die Unterstützung vom Staat hätten wir die Pandemie wohl nicht überstanden.“ Eine besondere Erfahrung prägte die Lockdowns: „Wir haben regelmäßig Filme gespielt, um die Technik am Laufen zu halten“, berichtet Lütz. Zwei Zuschauer pro Vorstellung erlebten so Kino in einer ganz neuen Exklusivität.