Musikalisches Festprogramm Kirche in Oberkassel feiert die Restaurierung der Walcker-Orgel

Am Donnerstag, 1. Juni, steht um 19 Uhr ein Orgelkonzert auf dem Festprogramm. Johannes Geffert spielt Werke von Bach, Schumann und Reger. Der Eintritt ist frei. Am Freitag, 2. Juni, richtet sich die Musikauswahl speziell an Kinder sowie Familien. Um 17 Uhr beginnt ein Orgelkonzert unter dem Motto „Als die Königin sich in Ludwig verliebte" von Martin Bambauer. Dabei sind Brigitte Rauscher (Orgel) sowie Rainer Land (Sprecher). Der Eintritt ist frei.

Den krönenden Abschluss bildet am Sonntag, 4. Juni, um 18 Uhr das Werk „The Peacemakers" von Karl Jenkins. Mit dabei sind Kantorei, Jugendchor, Orchester, Orgel sowie ein Solo-Sopran. Die Leitung hat Stefanie Ingenhaag, die Orgel spielt Christian Jacob. Karten für dieses Event gibt es im Vorverkauf für 16 Euro (ermäßigt 10 Euro) sowie an der Abendkasse 18 Euro (12 Euro). Kinder bis 12 Jahre haben freien Eintritt. Weitere Informationen unter www.kirche-ok.de.