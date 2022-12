Neues Kirchenformat : In Beuel: Bibel erleben, beten und singen

Pastoralreferentin Ursula Bruchhausen (links) mit Helferinnen aus dem Sofa-Team der Heilig Kreuz Kirche. Foto: Stefan Hermes

Limperich Die Pfarreiengemeinschaft Bonn – Zwischen Rhein und Ennert bietet mit der Sofa-Kirche ein neues Format an. Für die ganze Familie.



Traditionell habe es in der Pfarreiengemeinschaft Bonn – Zwischen Rhein und Ennert immer schon sehr viele Familienmessen gegeben, sagt Pastoralreferentin Ursula Bruchhausen. „Allerdings waren die Angebote, die einmal im Monat in jeder unserer drei Kirchen stattfanden, schon vor Corona nicht mehr so gut und seit Corona sogar eher schlecht besucht“, so Bruchhausen.

Noch zählt die Pfarreiengemeinschaft in den drei Gemeinden von Heilig Kreuz in Limperich, Sankt Gallus in Küdinghoven und Sankt Cäcilia in Oberkassel etwa 7780 Katholiken. In den beiden vergangenen Corona-Jahren haben rund 370 Menschen die christliche Gemeinschaft verlassen. „Wohl eher nicht wegen Corona, sondern wegen der kirchlichen Großwetterlage“, resümiert Bruchhausen kritisch. Darum habe man etwa vor einem halben Jahr mit Überlegungen begonnen, wie man Kirche wieder so attraktiv machen könne, dass Familien wieder gern kommen würden.

„Kissen und Decken“, so Bruchhausen, seien die ersten Stichworte in einer Findungsgruppe gewesen, aus der heraus die Sofa-Kirche (Sonntag für Familien in der Kirche) entstanden ist. Die Pastoralreferentin reiste durch das Erzbistum und sammelte Ideen für das neue Gottesdienstprojekt, das am 3. Adventsonntag zum ersten Mal in der Heilig Kreuz Kirche stattfinden wird.

Vorbildhaft erschien Bruchhausen dabei die 2010 gegründete Aachener Gemeinde Zeitfenster, deren Gründungsimpuls die Wahrnehmung vorausging, sich mit den Formen, der Sprache, der Musik und der Ästhetik in den Gottesdiensten fremd zu fühlen. Daraus entstanden monatliche Treffen mit Brunch, Gesprächen, gemeinsamen spirituellen Erfahrungen und schlichten Gebeten, zu denen sich heute regelmäßig etwa 250 Menschen zusammenfinden.

„Die räumliche Nähe zwischen Kirche und Pfarrsaal“, sagt Bruchhausen, mache es in Limperich möglich, dass man den Sofatag mit einem gemeinsamen Frühstück um 10 Uhr im Pfarrsaal beginnen könne und nach etwa 45 Minuten in den Kirchenraum wechsle, in dem an verschiedenen Stellen Workshops stattfinden.

So wird es dort beispielsweise einen Bibliolog geben, in dem ein biblischer Text vorgelesen wird und die Zuhörenden eingeladen sind, sich mit den biblischen Gestalten zu identifizieren sowie zu versuchen, deren Gedanken und Gefühle zum Ausdruck zu bringen.

„Das geht auch in einer gemischten Gruppe von Kindern und Erwachsenen sehr gut“, sagt Bruchhausen. Da sich dieses Angebot eher an die Grundschulkinder richtet, wird es für deren kleinere Geschwisterkinder parallel auch Mal- und Bastelangebote geben.

Spontanchor probt

Währenddessen werden in der Krypta von Heilig Kreuz Lieder von einem Spontanchor geprobt, die zum Sonntag passen und in der daran anschließenden Messe zur Aufführung kommen. Nach Abschluss der rund 45-minütigen Workshops werden sich die Teilnehmenden mit bunten Stühlen und Kissen rund um den Altar begeben und gemeinsam die – wegen ihrer fehlenden Predigt und Auslegung – als „Messe kompakt“ bezeichnete Eucharistie feiern. Als innovatives Kirchenprojekt wird die Sofa-Kirche von der Familienpastoral im Erzbistum Köln und überregional durch das Bonifatiuswerk gefördert.

Sofa-Kirche, Sonntag für Familien in der Kirche, 11. Dezember 2022 ab 10 Uhr zum Frühstück im Pfarrsaal; 10.45 Uhr Workshopangebote in der Kirche; 11.30 Uhr Gottesdienst. Pfarrkirche Heilig Kreuz, Kreuzherrenstraße 55.