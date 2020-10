Kirchenjubiläum : Kirche St. Gallus wird 175

Küdinghoven Zum 175-jährigen Jubiläum der katholischen St.-Gallus-Kirche in Küdinghoven gibt es einen Festgottesdienst. Einige Gemeindemitglieder sorgen sich derweil um die Zukunft.

Für die Gemeindemitglieder aus Küdinghoven und Ramersdorf steht eine Festwoche an, feiert St. Gallus – Teil der katholischen Pfarreiengemeinschaft „Bonn – Zwischen Rhein und Ennert“ – doch an diesem Montag das 175-jährige Bestehen. Am 19. Oktober 1845 weihte einst der spätere Kölner Kardinal Johannes von Geißel die Kirche ein. Ein „ansehnliches Festprogramm“ müsse aber pandemiebedingt ausfallen, sagt Kirchenvorstandsmitglied Johannes Junglas. „Alles musste leider auf ein Minimum reduziert werden.“ Übrig sei nur die Zusage von Stadtdechant Wolfgang Picken geblieben, den Festgottesdienst mit der Gemeinde zu begehen.

Zum Jubiläumstag an diesem Montag gibt es in der Pfarrkirche St. Gallus ab 9 Uhr einen Gottesdienst. Der Jubiläumsgottesdienst folgt am Sonntag, 25. Oktober, um 11 Uhr. Der Bonner Stadtdechant Wolfgang Picken wird die Festmesse zelebrieren und die Predigt halten.

Das Kirchengebäude habe schon einiges miterlebt, erzählt Junglas. „Während des Zweiten Weltkrieges erlitt es bei einem alliierten Bombenangriff erhebliche Schäden, die bis 1947 notdürftig ausgebessert wurden.“ Zwischen 1965 und 1967 fanden weitere Restaurierungsarbeiten an der Balkendecke statt. Zudem wurde eine neue Sakristei an der Südseite der Apsis errichtet. 1978/79 schließlich veranlasste das Staatshochbauamt des Bundeslandes NRW eine Neuverfugung der Außenwände und die Behebung von Schäden am Turm und den Kirchenglocken. Im Zuge dieser Baumaßnahmen erhielt die Kirche auch einen neuen Turmhahn. In den vergangenen Jahren standen Renovierungsarbeiten im Inneren an: „Vor allem Malerarbeiten an Decke, Wänden und den Kirchenbänken, Änderungen in der Ausstattung, Ersatz der Beichtstühle und Herrichtung des historischen Turmaufgangs.“