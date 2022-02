Obwohl Reparaturen noch andauern : Kirche St. Josef in Beuel öffnet Türen nach Heizungsbrand

Die Kirche St. Josef öffnet wieder ihre Türen für die Gläubigen. Bei den Messen ist auch Messdienerin Sophie Bottenhorn dabei. Foto: Meike Böschemeyer

Beuel Im Januar brannte die Heizung in der Josefskirche in Beuel. Dabei entstand ein Schaden von 200.000 Euro. Nun eröffnet die Kirche wieder und es können Gottesdienste stattfinden. Aber alle Schäden sind noch nicht beseitigt.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Rainer Schmidt

Mehr als sechs Wochen ist die katholische Kirche St. Josef geschlossen gewesen. Nach einem Brand der Heizung am 10. Januar mussten Mitarbeiter von Spezialfirmen das Gebäude erst sorgfältig reinigen. Überall hatten sich nach dem Brand Schadstoffe in einem Schmutzfilm auf Oberflächen in der Kirche abgelagert. Auch in den Pfeifen der weltberühmten Oberlinger-Orgel hatten sich Partikel abgesetzt. Insgesamt liegt der Schaden in der Kirche bei mehr als 200.000 Euro, teilt Pfarrer Wilfried Evertz mit. Die Reparatur und Sanierung der Heizung wird sich bis in den Sommer hinziehen. Die Gemeindemitglieder dürfen aber schon jetzt wieder in die Kirche.

An diesem Wochenende soll die Josefskirche wieder eröffnet werden. „Die erste Messe findet am Samstag, 26. Februar, um 18.30 Uhr mit den üblichen Hygienevorschriften bestehend aus Maskenpflicht und Abstand statt“, kündigt Evertz an. Am Sonntag, 27. Februar, ist ab 11.15 Uhr eine Familienmesse am Karnevalssonntag vorgesehen. „Alle Kinder sind herzlich eingeladen, kostümiert in die Kirche zu kommen“, so Evertz. Die Messe wird vom Damenkomitee Sankt Josef, der Schola, dem Kirchenchor an St. Josef, und Organist Michael Bottenhorn gestaltet. Es gilt die 2G-Regel. Vor dieser Rückkehr hatte der katholische Seelsorgebereich An Rhein und Sieg die Besucher der Messen gebeten, während der Schließung der Kirche St. Josef stattdessen vorübergehend in die Kirche St. Paulus an der Siegburger Straße zu kommen.

Karnevals-Sticker Verkauf der Pins aus ausgefallener Sitzung Am 2. Februar, also dem 2.2.22, sollte die fünfte Beueler Nostalgiesitzung stattfinden, eine Kooperation der Johannes-Nepomuk-Stiftung, des General-Anzeigers Bonn und der Beueler Stadtsoldaten. Doch wie alle karnevalistischen Veranstaltungen in dieser Session wurde auch sie ein Opfer der Corona-Pandemie. Die Sticker, die die alte Beueler Rheinbrücke mit Bröckemännchen zeigen, haben als Prägung auch das Sitzungsdatum 2.2.22. Nur 230 Stück der beliebten Sammlerstücke wurden angefertigt. Die Sticker werden nun am Karnevalssonntag für fünf Euro das Stück vor der Josefskirche verkauft. „Wer mag, darf gerne mehr geben“, so Pfarrer Wilfried Evertz. Der Betrag, der über die Entstehungskosten hinaus geht, kommt als Spende dem Lernpatenprojekt der Katholischen Bürgerstiftung Beuel, Johannes-Nepomuk, zugute. shr

Seelsorgebereich hat Absage wegen der Lage in der Ukraine überlegt

Zudem ist am Sonntag ab 17 Uhr ein karnevalistisches Orgel-Konzert zum Mitsingen vorgesehen. An der Gestaltung sind ebenso das Damenkomitee, die Schola und Bottenhorn beteiligt. Aufgrund der aktuellen Ereignisse in der Ukraine hatten die Verantwortlichen des Seelsorgebereiches am Donnerstag überlegt, ob sie die Veranstaltungen wie geplant durchführen können, so Bianca Pohlmann für den Seelsorgebereich. Letztlich hätten sie sich dafür entschieden, weil die Ausrichtung des Gottesdienstes und des karnevalistischen Konzerts von Beginn an nicht auf das Feiern an sich ausgelegt gewesen sei. Vielmehr stehe das Motto „Mer sin eins“, angelehnt an einen Song der Band Kasalla, im Vordergrund. „Wir wollen einstehen für ein Miteinander, für Toleranz und Frieden“, so Pohlmann. Dagegen fällt die traditionelle karnevalistische Mundartmesse mit den Beueler Stadtsoldaten in diesem Jahr aus.

Unterdessen wird deutlich, dass der Brand der Heizung im Januar noch deutlich größere Auswirkungen hätte haben können, auch im Umkreis der Kirche St. Josef. Bei einem Gang durch die Kirche hatte Evertz bemerkt, dass es auffällig warm war und merkwürdig roch. Der von ihm schnell hinzugezogene Küster Bernd Hinsen vermutete sofort die Heizungsanlage der Kirche, die sich im Keller befindet, als Ursache. Geistesgegenwärtig stellte er das Gas ab, löschte den Brand der Heizung mit dem Feuerlöscher und öffnete Fenster und Türen, um zu lüften. „Der Küster hat alles richtig gemacht und wahrscheinlich einen größeren Brand verhindert“, sagte nach dem Ereignis Frank Frenser von der Bonner Berufsfeuerwehr dem GA. Man mag sich nicht vorstellen, was passiert wäre, wenn es eine Gasexplosion gegeben hätte. „Vermutlich hätten wir heute keine Josefskirche mehr“, mutmaßt Evertz.

Spezialfirmen reinigen mehrmals

Das Gotteshaus musste wegen der Schadstoffbelastung vorübergehend für Besucher geschlossen bleiben. „Gott sei Dank konnten wir in die Pauluskirche ausweichen“, so Evertz. Damit die Josefskirche wieder für Besucher geöffnet werden kann, musste das gesamte Haus zudem zweimal von Spezialfirmen gereinigt werden. Und erst vor Kurzem konnte die Kirche von Gutachtern für die Bereiche Schadstoffbelastung und Versicherungen wieder freigegeben werden. „Wir haben“, so Evertz, „provisorische Heizkörper in der Kirche aufgestellt, damit niemand frieren muss.“ Somit steht einem Besuch der Messen in diesem Gotteshaus nichts mehr im Wege.